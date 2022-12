Flachi: “Vistoquando lo ha pagato la Fiorentina, mi aspettavo di più da Cabral. Sta a lui far cambiare idea ai dirigenti”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno, intervenendo in particolare su due giocatori a disposizione di Vincenzo Italiano: Cabral e Castrovilli: “Visto quando ha sborsato la Fiorentina per prenderlo, mi aspettavo di più dal brasiliano. Sta a lui far cambiare l’idea ai dirigenti viola, ma ha fatto poco per conquistare la fiducia”.

E su Castrovilli: “Adesso deve ritrovare la fiducia, l’infortunio è stato molto brutto. Sabiri? Mi aspettavo prendesse in mano la Samp viste le sue qualità”.