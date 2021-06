Fogli: “Abbiamo l’amaro in bocca, mancava veramente poco alla salvezza”

Al termine della sfida contro la Sampdoria, oltre al tecnico aquilani, anche il portiere della Primavera della Fiorentina Gabriele Fogli ha commentato la situazione in casa viola in vista dell’ultima giornata di campionato. Queste le sue parole: “Oggi abbiamo l’amaro in bocca, mancava davvero pochissimo alla salvezza matematica. Non è andata come volevamo ma a questo punto ci rifaremo mercoledì a Sassuolo. Abbiamo messo grinta e passione ma non è bastato: coi neroverdi ce la metteremo tutta per raggiungere il nostro obiettivo”