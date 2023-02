La regola 11 sul fuorigioco, all’articolo uno, dice: “Un calciatore si trova in posizione di fuorigioco se: una qualsiasi parte della testa, del corpo o dei piedi è più vicina alla linea di porta avversaria rispetto sia al pallone, sia al penultimo avversario”. Partiamo da questa considerazione per ritornare su quanto accaduto in Juventus-Fiorentina.

Detto questo, la follia impera? Il fuorigioco per metà parte del piede è una follia? No carissimi lettori non lo è, perché i giornali vanno venduti, le televisioni devono pagare i commentatori, gli opinionisti ecc…

Ebbene se io sono qui a scrivervi, è proprio per una regola folle come questa, la quale permette a tutti i lavoratori del mondo del calcio esterni a qualsiasi società di guadagnarsi la pagnotta.

Il mio parere è che se il Var adottasse regole semplici, i giornali non venderebbero, le televisioni non farebbero audience.

Una norma fatta apposta per far discutere e per parlarne, insomma, riassumendo in un concetto: una follia pura!