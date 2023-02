Follia turca: “Jovic al Galatasaray e il giocatore è già d’accordo”. Peccato che la Fiorentina non la pensi allo stesso modo…

Mattinata letteralmente folle quella che viene vissuta in Turchia, dove tutti i principali portali, sportivi e non, hanno lanciato la bomba di un accordo raggiunto per il trasferimento dell’attaccante della Fiorentina, Luka Jovic, al Galatasaray.

Il mercato in Turchia, com’è noto, è ancora aperto e c’è tempo fino all’8 febbraio per portare a termine gli affari.

Ma a parte questo fatto, a stupire molto sono i toni enfatici che vengono utilizzati: “Offerta ufficiale già presentata”, “Jovic si trasferirà al Galatasaray“, “il giocatore è già d’accordo nel lasciare l’Italia” e altro ancora.

Tutti particolari questi che non tengono conto di un fatto, ovvero che la Fiorentina ha deciso di puntare ancora sul serbo e su Cabral per il proprio attacco. Versione questa già sbandierata a più riprese da tutti i dirigenti e in un certo senso avvalorata anche dai fatti, perché alla fine è arrivata la decisione di non prendere un ulteriore attaccante centrale, dando invece fiducia a questa coppia.