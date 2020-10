Fonseca contro la Fiorentina senza tre centrocampisti e due terzini, per Iachini gli indisponibili sono due

Il COVID-19 ha colpito duramente le due squadre della capitale. Se sulla sponda biancoceleste sono in tanti i giocatori che saranno assenti per il prossimo impegno in campionato, in casa Roma mancano all’appello ancora Diawara e Calafiori, risultati positivi al virus da quasi due settimane. Assenti da Trigoria per diversi giorni, anche se risultassero negativi agli ultimi test, difficilmente ci saranno contro la Fiorentina. Sarà out anche Santon, dopo che gli ultimissimi test hanno evidenziato una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra: stop di un mese per lui. Ancora fuori sia Pastore che Zaniolo. Recuperati invece totalmente Smalling e Carles Perez, titolari nell’ultima sfida in Europa League contro il CSKA Sofia. Iachini invece dovrà fare a meno del solito Borja Valero e del capitano Pezzella.

