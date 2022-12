Fontana: “Abbiamo ricevuto tante telefonate per Amrabat, ma abbiamo un ottimo rapporto con la Fiorentina”

Alberto Maria Jimmy Fontana, ex portiere e intermediario di mercato che cura gli interessi in Italia di Sofyan Amrabat, ha parlato a Radio Sportiva del suo assistito: “Ci sentiamo spesso, gli giro le notizie che girano in Italia. La Fiorentina sta godendo delle sue qualità adesso, visto che lo scorso anno era un po’ coperto da Torreira”

“Abbiamo ricevuto tante telefonate per lui, ma rispettiamo le scelte che prende la Fiorentina. Hanno deciso di puntare su di lui e di non riscattare Torreira, anche se avrebbero potuto giocare insieme. Le chiamate fanno piacere, ma abbiamo un ottimo rapporto con la Fiorentina, oltre al lungo contratto che lo lega alla società viola. Nonostante giochino una coppa europea inferiore, sono un club di tutto rispetto”