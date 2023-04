Fossi: “Riparlare dello stadio della Fiorentina a Campi è fuori tempo e serve solo per creare confusione. Comunque vada si riqualifichi il Franchi”

L’ex sindaco di Campi Bisenzio, ora parlamentare e segretario regionale del PD, Emiliano Fossi, si è espresso sull’argomento stadio della Fiorentina, dicendo a TVPrato: “L’ipotesi dello stadio a Campi, ai tempi, la tirammo fuori come ipotesi alternativa qualora non si fosse riusciti a risolvere la questione stadio all’interno del capoluogo. Poi il Comune di Firenze, attivandosi in modo puntuale, ha individuato un percorso per il Franchi, dei finanziamenti, è stato fatto un bando per il progetto e oggi siamo a discutere di questo. Riparlare del passato non solo è fuori tempo, ma serve solo per creare confusione“.

Fossi ha aggiunto: “Quello del Franchi non è soltanto un progetto di natura sportiva, è un progetto di riqualificazione di un bene storico, ma anche di un’area come quella di Campo di Marte”.