Fossi: “Un nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio? Ci sono troppi ‘se’ e il dado è tratto, per serietà la politica si deve concentrare sulla realtà concreta che è il Franchi”

Costruire uno stadio nuovo a Campi Bisenzio è ancora un’opzione credibile per la Fiorentina? “Credo che la strada sia tracciata” così ha esordito Emiliano Fossi, già sindaco di Campi Bisenzio e ora deputato e segretario del PD Toscana sul caso Franchi.

A Lady Radio, Fossi ha aggiunto: “L’ipotesi Campi era disponibile ed è questo l’atteggiamento che abbiamo sempre tenuto come amministrazione: essere disponibili qualora la questione stadio non fosse risolta all’interno del capoluogo. Una volta che l’amministrazione fiorentina ha individuato la strada della ristrutturazione del Franchi è chiaro che la priorità è stata giustamente quella”.

“Credo – aggiunge Fossi – che bisogna andare avanti su questa strada. E’ stato fatto un percorso importante, non solo per quanto riguarda lo stadio ma anche per le tante opere connesse che devono essere perseguite. Avendo fatto il sindaco so quanta fatica si fa a costruire un ipotesi, anche sostenibile. Non posso che sostenere quell’impegno e dimostrare che ci sono tutti i requisiti per andare avanti su quella strada: è utile per la città, per la regione e per la Fiorentina stessa”.

E alla domanda se l’opzione Campi fosse ancora percorribile, Fossi è stato lapidario: “Ci sono troppi se, il dado mi sembra sia tratto ed è giusto percorrere quella strada. Per serietà la politica si deve concentrare sulla realtà concreta che è il Franchi”.