FOTO: Amrabat is in the town, il marocchino torna finalmente a disposizione di Italiano

Un Mondiale inatteso, di gran lunga sopra le aspettative anche più rosee del miglior ottimista presente in Marocco, il quarto posto e gli inevitabili festeggiamenti in patria: per Sofyan Amrabat è tempo ora di tornare alla realtà viola e oggi era il giorno designato infatti per il suo rientro dalle vacanze. Il centrocampista della Fiorentina è appena sbarcato a Firenze, come testimoniato da lui stesso sui propri profili social ed è così pronto a rituffarsi sul calcio di Italiano. Ci sarà da capire la sua condizione effettiva, anche in vista del match con il Monza del 4 gennaio.