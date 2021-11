La notizia della negatività al tampone ha reso più che felice naturalmente Nico Gonzalez, fuori dallo scorso 26 ottobre, alla vigilia di Lazio-Fiorentina e già al lavoro per sottoporsi alle visite necessarie a tornare in campo. L’ufficialità della guarigione è arrivata stamattina e lo stesso calciatore argentino l’ha festeggiata così in una Instagram Story: “Volvemos” (“Torniamo!”).