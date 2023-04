FOTO, Bonaventura si concede una pausa musicale (viola) con Marco Masini: “Che spettacolo!”

Turno di campionato spostato al lunedì per la Fiorentina, con un venerdì sera più libero del solito, tanto che Jack Bonaventura ne ha approfittato per soddisfare un’altra delle sue passioni, quella per la musica. E per Marco Masini in particolare, ieri in concerto a Montecatini. Il centrocampista viola si è fatto immortalare con il cantante, dichiaratissimo tifoso della Fiorentina, consegnandogli anche una sua maglia, a margine dell’evento: