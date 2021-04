FOTO: Commisso e l’incontro a cena con la squadra. Le scene affettuose del presidente con Vlahovic, Ribery, Amrabat e Caceres

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, come avete già potuto leggere, ha raggiunto la squadra nel proprio ritiro emiliano. Domani sera i viola scenderanno in campo contro il Sassuolo e il numero uno gigliato assisterà a questo incontro che potrebbe essere molto importante in chiave salvezza.

Giocatori incontrati a scena e molti gesti affettuosi da parte del proprietario del club. Nelle foto fornite dalla Fiorentina documentati gli abbracci con Vlahovic, Ribery, Caceres ed Amrabat.