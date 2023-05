Dopo la bella vittoria della sua Fiorentina contro la Roma al Franchi, Rocco Commisso oggi si gode l’altrettanto bella giornata fiorentina in pieno centro. Come mostra una foto, il presidente viola ha pranzato in compagnia della moglie e di alcuni amici al ristorante Buca San Giovanni dei fratelli Gianni, Piero e Vito Frijia.

Tanti sorrisi e lo sfondo mozzafiato del Battistero, al un passo dal Duomo di Firenze. Questa la foto: