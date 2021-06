Dopo alcuni giorni trascorsi a Belgrado, il centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic, come riporta lui stesso attraverso il proprio profilo Instagram, ha scelto vacanze…italiane. Il giovane attaccante serbo infatti, si trova in Sardegna a Porto Cervo per godersi ancora qualche settimana di relax prima del rientro a Firenze.