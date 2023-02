FOTO – Dopo la sconfitta contro la Fiorentina in Coppa Italia, peggiorano i rapporti tra Juric e il Torino. I tifosi contestano

Evidentemente, il passaggio della Fiorentina in semifinale di Coppa Italia ha un po’ incrinato i bei rapporti tra i tifosi del Torino e l’allenatore Ivan Juric. Dopo la sconfitta al Franchi e l’eliminazione dalla coppa nazionale, i granata hanno mantenuto il solito rendimento altalenante, ma con un po’ di frizioni tra il tifo e il tecnico.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, c’è in particolare una scelta che ha fatto traboccare il vaso. Questa mattina, il Torino si è allenato nello storico impianto Filadelfia, ma non a porte aperte come era stato dichiarato. I tifosi granata non hanno preso bene la scelta, contestando Juric.

Di seguito, la foto: