In attesa della ripresa degli allenamenti col nuovo allenatore, Beppe Iachini, i calciatori della Fiorentina stanno trascorrendo come meglio credono le vacanze di Natale. Federico Ceccherini è stato a Cortina con la sua Carola; Aleksa Terzic è tornato in Serbia, a Jezero, sempre con la compagna; Martin Caceres è tornato nella sua Montevideo, nel suo Uruguay; Erick Pulgar, in Cile; Federico Chiesa è rimasto in toscana, trascorrendo dei giorni a Forte dei Marmi; Kevin-Prince Boateng invece ha scelto la montagna andando con il figlio e la compagna Melissa Satta a Sankt Moritz; Lorenzo Venuti è rimasto invece nella “sua” Firenze.

Visualizza questo post su Instagram ⛄️🤍 Un post condiviso da Aleksa Terzic (@aleksa_terzic93) in data: 23 Dic 2019 alle ore 7:38 PST

Visualizza questo post su Instagram 🧉🔋 Un post condiviso da Martín Cáceres (@martincaceres_7) in data: 26 Dic 2019 alle ore 6:17 PST

Visualizza questo post su Instagram ❤️🎄 Un post condiviso da Federico Chiesa (@fedexchiesa) in data: 26 Dic 2019 alle ore 9:00 PST