FOTO FN: Imbrattata la facciata di Palazzo Vecchio dagli attivisti di Ultima Generazione

Alcuni attivisti dell’associazione ambientalista, Ultima Generazione, hanno imbrattato con una vernice lavabile di colore arancione la facciata di Palazzo Vecchio, uno dei simboli culturali, storici e monumentali di Firenze.

E’ questo solo l’ultimo di una serie di atti dimostrativi già messi in atto in città come Milano e Roma per creare una sensibilizzazione in particolare verso il tema del cambiamento climatico.

Alcuni agenti della Polizia Municipale sono intervenuti per bloccare i dimostranti che stavano continuando a spargere la loro vernice davanti ad una platea di turisti rimasti stupefatti e immobili davanti all’accaduto.