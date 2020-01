FOTO FN – La Fiesole omaggia Narciso Parigi, secondo Franco Lauro autore di “Oh generosa, storico inno viola”. E se ci aggiungiamo la telecronaca Rai…

Nel corso della partita contro l’Atalanta, in Curva Fiesole è apparso uno striscione con su scritto “Dalla Fiesole con tutto il cuore. Forza Narciso!”. Un omaggio dei tifosi della Fiorentina nei confronti di Narciso Parigi, autore dell’inno viola che sta attraversando un difficile momento di salute. Il tutto è stato commentato, nel corso dell’intervallo, dal giornalista Rai Franco Lauro con le seguenti parole: “I tifosi della Fiesole hanno esposto uno striscione di solidarietà nei confronti di Narciso Parigi, autore di ‘Oh generosa’, inno storico della Fiorentina“. Uno svarione clamoroso, che Lauro aveva fatto anche nel prepartita. Se a questo aggiungiamo la telecronaca di Marco Lollobrigida, la frittata è completa. Il commentatore, durante i novanta minuti, ci ha regalato perle come “l’anno scorso la Viola non ha mai battuto la Fiorentina”, oppure ha apostrofato la rete di Ilicic con un “giustissimo, giustissimo il pareggio dell’Atalanta“. Insomma, non esattamente un modo imparziale di commentare un gol… Anche oggi, dunque, la Rai si è fatta notare per la sua gestione della partita. Non certamente in modo positivo.