Ribery finalmente esce dalla quarantena e arriva al Centro Sportivo – FOTO FN

Finalmente si rivede Franck Ribery. Il fuoriclasse della Fiorentina è arrivato in questi minuti al centro sportivo a bordo della sua macchina, come si può vedere nella foto scattata da Fiorentinanews.com. Dopo la quarantena dunque Ribery è potuto finalmente uscire per “comprovati motivi di lavoro”, in rispetto all’ultimo DPCM emanato dal Governo. Dopo alcuni minuti dentro l’impianto, Ribery è uscito insieme al team manager Alberto Marangon. La direzione era quella dei centri medici, dove il francese si è sottoposto a tampone e test sierologico.