FOTO FN: Rendering ancora inediti, ecco come sarà il Franchi dopo il restyling. Il Comune vuol andare lo stesso avanti

Nel giorno in cui da parte del ministro Raffaele Fitto è arrivata l’ufficialità del fatto che Firenze non potrà contare su 55 milioni (rivalutati a 71) per il restyling dello stadio Artemio Franchi, ecco che Fiorentinanews.com è in grado di mostrarvi dei rendering che fin qui non erano stati diffusi. Così sarà l’impianto fiorentino perché l’amministrazione e il sindaco Dario Nardella hanno già annunciato che il progetto non si blocca e che quella parte che manca verrà trovata attraverso l’utilizzo di altri fondi e non del Pnrr.

Stadio coperto, curve molto più vicine al campo, nuovi sky box, anche in Maratona e elementi del vecchio che verranno preservati: così dovrebbe cambiare il volto dello stadio, progettato quasi cento anni fa dall’architetto Pierluigi Nervi.