FOTO FN: Terminato l’allenamento della Fiorentina, c’è ottimismo per due recuperi

E’ terminato da pochi minuti l’allenamento mattutino della Fiorentina, che è scesa in campo sul terreno di gioco dello stadio Artemio Franchi per preparare la partita di domenica contro la Salernitana.

Arrivano buone notizie per Alvaro Odriozola e Giacomo Bonaventura: entrambi si sono allenati in gruppo e sono regolarmente a disposizione di Vincenzo Italiano per la trasferta dell’Arechi. Presenti all’allenamento anche i due dirigenti viola Daniele Pradè e Nicolas Burdisso.

Ecco le foto realizzate da Fiorentinanews.com: