FOTO: Frey e la visita al giovane portiere a cui è stata amputata una gamba

L’ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey, si è recato a fare visita e a portare il proprio supporto ad Andrea Papi, estremo difensore dell’Antella che, a seguito di un gravissimo incidente avvenuto lo scorso agosto, si ritrova a vivere adesso con una gamba amputata.

Papi, 21enne, era caduto con lo scooter quando si trovava a Firenze in viale Paoli. Arrivato a Torregalli in gravi condizioni, è dovuto rimanere sotto i ferri per ben sei ore. Adesso sta riprovando a farsi una vita anche senza una gamba.