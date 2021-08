FOTO – Il Bayern Monaco presenta… Franck Ribery!

Giornata di presentazione per il Bayern Monaco, che oggi era all’Allianz Arena per salutare i tifosi e presentare il roster per la prossima stagione. Tra gli ospiti d’eccezione c’era anche l’ex attaccante della Fiorentina Franck Ribery, che per l’occasione si è rimesso gli scarpini da gioco e la divisa del club tedesco con il 7 sulle spalle, per poi essere presentato insieme ad alcune ex leggende del club che erano presenti alla presentazione. Sul profilo Instagram del Bayern Monaco il video dell’ingresso in campo del francese