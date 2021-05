FOTO – Il siparietto tra Dragowski e Ribery: “Adesso non scappa da Firenze”

In questi giorni si fa un gran parlare del futuro di Franck Ribery. Il contratto del francese con la Fiorentina termina a fine stagione e ancora non è chiaro se continuerà la sua avventura a Firenze per un’altra stagione. Come vi raccontiamo da tempo, molto dipenderà dalla scelta del futuro allenatore. Nel frattempo, però, ci ha pensato Dragowski a ‘mettere le cose in chiaro’. Il portiere della Fiorentina ha pubblicato una Instagram Story in cui Ribery è legato al lettino, accompagnata dalla didascalia ‘Adesso non scappa da Firenze‘.

Ecco la foto: