FOTO: Ilicic torna al gol e al sorriso, lo fa tornando alle origini con il suo Maribor

La sua avventura in Italia si era chiusa a fine agosto, quando aveva rescisso il contratto con l’Atalanta. A inizio ottobre il ritorno in un club del suo paese, il Maribor, da cui era partito proprio per venire a giocare in Italia nel 2010, al Palermo. Ieri Josip Ilicic ha ritrovato il gol alla sua prima presenza contro il Mura e anche il sorriso, dopo tutta una serie di duri strascichi lasciati dentro di lui dalla pandemia e da tutto quanto accaduto dal 2020 in poi. Piuttosto impressionante la differenza rispetto a quando guidava l’attacco della Fiorentina ma per l’ex numero 72 viola l’importante era ritrovare la felicità nel giocare a calcio: