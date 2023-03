FOTO – Incontro commovente per Batistuta. Il ritrovo con una figura storica della Fiorentina

Per la leggenda della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta, quello di ieri non è stato un incontro come gli altri. L’ex numero 9 viola, infatti, si è ritrovato con una storica figura degli anni ’90 gigliati come Luciano Dati, storico massaggiatore di quella Fiorentina rimasto nel cuore di tanti tifosi.

Batistuta ha condiviso la foto del loro incontro sul suo profilo Instagram, scrivendo: “Sempre un’emozione riabbracciare il mio massaggiatore preferito. Difficile trattenere le lacrime“. L’argentino non nasconde lo speciale legame con Luciano Dati. Si aggiunge anche Francesco Toldo con un commento: “Quante risate in spogliatoio e nei ritiri”.

Di seguito, il post condiviso da Batistuta: