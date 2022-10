Toscano di Firenze, protagonista nella Primavera della Fiorentina per un paio di stagioni, Lorenzo Chiti ha concluso la sua avventura in viola nei mesi scorsi dopo l’infruttuoso prestito all’Avellino nel campionato scorso. Dopo lo svincolo per il difensore classe 2001 è arrivata una nuova chiamata ed è quella del Montevarchi, in Serie C: questo l’annuncio del club valdarnese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🦅Aquila 1902 Montevarchi🦅 (@aquila1902montevarchi)