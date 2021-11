FOTO – La Fiorentina posa davanti al Viola Park in costruzione, ecco lo scatto ufficiale della squadra viola 2021/22

Sui social della Fiorentina è apparsa quella che sarà la foto ufficiale della rosa viola per la stagione 2021/22. Nello scatto giocatori in divisa da gioco posano davanti al cantiere in costruzione del nuovo Viola Park a Bagno a Ripoli. In evidenza le famose V, composte dai pilastri su cui poggeranno le nuove strutture del centro sportivo viola.