FOTO: L’ex viola Torreira conquista un rigore ricevendo un calcione in faccia

Nella straripante vittoria per 6-0 del Galatasaray messa a segno ieri sera contro il Kayserispor ci ha messo lo zampino anche l’ex centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira. Il giocatore uruguayano è stato infatti protagonista dell’azione che ha portato al rigore del 4-0 siglato dall’ex Inter Mauro Icardi dopo una prima parata del portiere avversario.

Torreira ha preso un calcione diretto in faccia dal difensore Hosseini che gli ha causato un vistoso taglio vicino al mento, come dimostrano le seguenti immagini.

Curioso il fatto che inizialmente l’arbitro aveva indicato lo stesso Torreira come autore del fallo. Dopo la revisione al VAR ha cambiato la sua decisione, mostrando il cartellino rosso a Hosseini e assegnando il calcio di rigore.

Nel 6-0 del Galatasaray spicca la tripletta di Icardi e il gol dell’ex Fiorentina, Inter e Roma Nicolò Zaniolo subentrato al 71′.