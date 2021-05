FOTO: L’incredibile “difesa alternativa” della Fiorentina, avanti e indietro e Palacio resta in gioco

La difesa, quello che l’estate scorsa era stato il reparto che più di tutti aveva inorgoglito Rocco Commisso, con a ruota Iachini, da sempre specialista nella distruzione, nel calcio sporco e scorbutico e nel difensivismo: un reparto che però oggettivamente aveva chiuso la stagione dando impressione di affidabilità. Esattamente ciò che oggi non esiste, anzi tra chi voleva andare via e chi via andrà sicuramente, il risultato che è venuto fuori è un settore dove vige la paura, gli errori si ripetono in modo talmente tragico da diventare comico. Le reti concesse ieri a Palacio (che ha 39 anni e non segnava da 30 partite) dalla coppia Milenkovic-Pezzella sono ben oltre il limite dell’inaccettabile: basti guardare queste immagini, con i due che in occasione del primo e terzo gol sembrano essere lì solo per onor di firma ma senza una reale idea di cosa fare.