FOTO – L’intervento killer di Tomovic contro il Verona. E almeno stavolta la Fiorentina eviterà di (ri)subire il più clamoroso dei gol dell’ex…

Minuto 38 di Spal-Verona, punteggio di 1-0 per gli scaligeri. L’ex giocatore della Fiorentina Nenad Tomovic arriva come un treno e si getta in scivolata, con la gamba alta e il piede a martello, sul malcapitato Faraoni. Fallo netto, brutto, e cartellino rosso diretto estratto dall’arbitro Guida. Un’espulsione che costa cara alla Spal, che con l’uomo in meno non riesce a recuperare anzi incassa il raddoppio del Verona nel finale. Tomovic non è nuovo a questo tipo di ingenuità, di cui a Firenze aveva fatto ampio sfoggio. Ovviamente il difensore serbo salterà la sfida del Franchi, mancando dunque l’appuntamento con la sua ex squadra e… non potendo segnare di nuovo il più inaspettato dei gol dell’ex, come successo l’anno scorso quando vestiva la maglia del Chievo.