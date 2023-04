FOTO – E lo staff della Fiorentina si concede una passeggiata… nel fango di Poznan

Dopo essere sbarcati ieri in quel di Poznan, lo staff della Fiorentina si è concesso questa mattina un giro per le vie della città polacca ed è stato immortalato da qualche curioso che passava di lì in macchina. Lo scatto ritrae il gruppo viola in una delle vie del centro di Poznan, che in questo periodo sono messe a soqquadro dai lavori di rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi.

La pioggia ha dunque coperto le strade con uno strato di fanghiglia, che le caratterizza nelle giornate nelle quali il tempo non è propriamente dei più belli.