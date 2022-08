FOTO – Mister Italiano va a vedere da vicino i prossimi avversari della Fiorentina

Presenza speciale sugli spalti del Paolo Mazza di Ferrara per la sfida valida per i 32esimi di Coppa Italia tra Cremonese e Ternana. Le telecamere infatti hanno inquadrato Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, che è andato a vedere da vicino i primi e prossimi avversari della squadra viola in Serie A.

Al momento la sfida è sul 2-0 per la Cremonese, in vantaggio grazie all’autogol di Bogdan e al gol di Okereke.

Questa la foto della presenza di Italiano al Paolo Mazza: