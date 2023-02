Giorno di riposo per la Fiorentina dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna. I ragazzi di Vincenzo Italiano si ritroveranno domani al Centro Sportivo Davide Astori per riprendere la preparazione in vista della partita di domenica contro la Juventus a Torino. Riposo per tutti dunque, tranne che per Riccardo Saponara, autore del gol di ieri che oggi era presente per svolgere un lavoro personalizzato il palestra.

Questa la foto postata dal giocatore sui propri profili social: