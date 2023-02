FOTO – “Non è una partita come le altre”: lo ricorda anche Igor, che sostiene i suoi compagni anche da squalificato

Si sa, Juventus-Fiorentina non è una partita come le altre: oltre alla classifica, ci sono in gioco forti sentimenti. Lo ha capito bene anche Igor Julio Dos Santos, che a Torino purtroppo non ci sarà (vista la squalifica rimediata contro il Bologna per ammonizioni accumulate), ma che non perde occasione di dimostrare vicinanza ai propri compagni di squadra.

Il brasiliano, sul proprio profilo Instagram, ha ripubblicato uno scatto di Juventus-Fiorentina 0-3, dove marca un certo Cristiano Ronaldo. Scrive: “Non è un gioco come gli altri“, chiaro errore di traduzione letterale ad intendere “partita”.

Di seguito, lo scatto: