FOTO: Ribery vola in Germania. Il motivo

Frank Ribery, esterno della Fiorentina, questa mattina è volato in Germania, a Monaco. Il motivo? Un controllo presso la clinica in cui è stato operato. Un passo avanti importante, perché alla caviglia del francese sono state rimosse le vite. L’ex Bayern tornerà a Firenze nelle prossime ore per proseguire il recupero dall’infortunio che lo tiene fuori ormai da tempo. Ecco la foto postata dallo stesso Ribery su Instagram: