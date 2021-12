Nuovo tatuaggio per il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira, che poco fa attraverso le storie Instagram ha mostrato ai suoi followers il nuovo disegno che da ora in poi campeggerà sulla sua coscia. Tema decisamente particolare quello scelto dall’ex Arsenal che ha optato per una grafica tutta in stile Dragon Ball, la famosissima serie animata giapponese.

Questa la foto apparsa sul profilo Instagram di Torreira: