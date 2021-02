Franchi, in arrivo diversi soldi. Ma c’è il giallo sulla licenza Uefa

Del sopralluogo del sindaco Dario Nardella allo stadio Artemio Franchi ne parla anche La Nazione. Da PalazzoVecchio è arrivato l’input di non creare allarmismi sulle condizioni dell’impianto in cui gioca la Fiorentina, ma rimane il giallo legato all’agibilità. Anche se lo stesso prima cittadino di Firenze ha ribadito ieri che non esiste un documento che accerti l’impossibilità di entrare al Franchi per motivi di sicurezza.

Rimane però da capire il perché del mancato rinnovo nei mesi scorsi del certificato statico della durata decennale. Ma anche perché alcuni lavori di manutenzione ordinaria previsti negli anni non siano mai stati effettuati, ritrovandosi oggi a dover far interventi straordinari. Anche per questo, in assenza della documentazione completa, la Fiorentina non ha potuto presentare in tempo la documentazione per ottenere la licenza Uefa.