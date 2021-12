Freitas: “Terzic ha tutte le qualità per fare bene in Serie A. Conosco bene Ikoné e vi dico che…”

L’ex Direttore Sportivo della Fiorentina Carlos Freitas ha parlato così a Radio Bruno: “I giocatori stanno facendo benissimo, non solo Vlahovic ma Bonaventura sta facendo una buona stagione e Biraghi anche. Terzic ha tutte le qualità per fare bene in Serie A, come Zurkowski. Sono due giocatori che furono presi per il medio lungo periodo anche se non c’è mai tempo di aspettare…Se saprà aspettare, il suo momento arriverà, come per Biraghi, che fu preso dopo una retrocessione”.

Poi ha proseguito: “Conosco bene Ikoné perché seguo molto il campionato francese. Non è tanto forte negli spazi corti e deve anche imparare il tatticismo del calcio italiano ma sono sicuro che farà bene“.