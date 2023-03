Frenano un po’ tutti davanti e la Fiorentina resta in piena zona play-off, vertice ad un passo. Risultati e classifica Primavera 1

Campionato equilibratissimo fin qui nel Primavera 1, dove la Fiorentina è una delle protagoniste delle zone nobili: ieri il pareggio interno per 1-1 con il Sassuolo non è costato poi molto in termini di classifica perché in tante hanno frenato. Bloccata la capolista Lecce sullo 0-0 dall’Inter, bloccata anche la Juventus sull’1-1 dal Verona così come il Torino a Cesena: vittoria solo per la Roma. Questi i risultati e la classifica dopo il 22esimo turno:

Bologna-Frosinone 0-2

Sampdoria-Atalanta 2-1

Roma-Napoli 4-0

Cesena-Torino 0-0

Fiorentina-Sassuolo 1-1

Inter-Lecce 0-0

Cagliari-Milan 0-1

Juventus-Verona 1-1

Empoli-Udinese domani

Classifica: Lecce 43, Roma 40, Fiorentina 39, Juventus 39, Frosinone 39, Torino 38, Bologna 37, Sassuolo 35, Inter 32, Empoli 30, Sampdoria 28, Cagliari 28, Verona 25, Milan 24, Atalanta 21, Napoli 21, Udinese 15, Cesena 6.