Frey: “Ad oggi confusione nella società. La Fiorentina deve tornare in Europa sennò sarebbe un fallimento”

L’ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey è intervenuto su Agenti Anonimi parlando di un suo ingresso alla Fiorentina: “Ho sempre messo avanti la mia lealtà nei confronti della Fiorentina , la gente mi rispetta tanto a Firenze , ma dobbiamo volerlo da entrambe le parti. Ad oggi c’è confusione a l’interno della società e non mi ha chiamato nessuno.”

E sul dove può arrivare:”Per me la Fiorentina deve avere come obbiettivo di tornare in Europa, di meno sarebbe un fallimento e di più è ancora presto.”