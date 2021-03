Frey: “La confusione in società e le polemiche hanno fatto sì che la Fiorentina sia in basso nonostante una rosa competitiva”

A Sky Sport ha parlato il doppio ex di Fiorentina e Parma Sebastien Frey. Queste le parole del francese sull’attuale momento delle due squadre: “Mi dispiace che queste due squadre siano nei bassifondi della classifica, fino a qualche anno fa erano nella parte alta, ma il campionato non è finito e non devono mollare. A Firenze c’è una squadra sulla carta competitiva, ma se la miscela non prende succede questo. Confusione societaria, polemiche… Le componenti sono tante. Scudetto? Tifo per l’Inter”.