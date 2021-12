Frey: “L’Europa è possibile per la Fiorentina. Il salto di qualità se la società riesce a tenere Vlahovic, almeno fino a giugno”

In vista dl big match di oggi contro la Fiorentina, La Gazzetta dello Sport ha interpellato l’ex portiere viola Sebastien Frey: “Mi piace l’idea di giocare sempre e il desiderio di esprimere le proprie idee anche a costo di rischiare. Sono personalità e carattere. L’Europa ad oggi è possibile, l’importante è trovare continuità di risultati per il morale della squadra e della piazza. Il salto di qualità arriverebbe proprio con l’Europa e qualora la società riuscisse a tenere Vlahovic. Non è facile ma tenerlo fino a giugno sarebbe un gran bel segnale”.

Infine una battuta su Italiano: “E’ indubbio che stia gestendo bene la rosa: vedo tutti i giocatori coinvolti e questo è un grande pregio per un allenatore”.