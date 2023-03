Frey: “Superato il problema del gol, la Fiorentina è rinata. Non sarà affatto facile per l’Inter: vi dico cosa mi aspetto da questa partita”

Il doppio ex della sfida di sabato, Sebastien Frey, ha presentato la gara della Fiorentina contro l’Inter, a Inter-News.it. Sentite cosa ha detto, in particolare sulla squadra di Italiano:

“Prevedo una partita complicata. La Fiorentina ci ha messo tanto tempo ma adesso si è assestata. Aveva il problema dei gol e ora è tornata a farli e sta giocando bene. Non credo, sinceramente, che sarà una partita semplice per l’Inter. La Fiorentina negli ultimi mesi è come se fosse rinata e adesso sta facendo bene. Sarà una gara intensa”.