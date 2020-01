FUORI DAL CORO: Dite la vostra sul mercato della Fiorentina

E ora che è concluso il calciomercato invernale (almeno in Italia), ecco lo spazio dedicato ai lettori di Fiorentinanews.com. Si chiama ‘Fuori dal Coro’ dove potete dire la vostra sulla campagna acquisti-cessioni condotta dalla Fiorentina. Vi è piaciuta oppure no? Vi hanno convinto le scelte della società? Potete dircelo (così come potete fare qualsiasi considerazione vogliate) commentando questa notizia. Sotto con le opinioni!