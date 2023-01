Futuro altrove per Gollini. Tra le opzioni, un ritorno in Inghilterra

La storia tra la Fiorentina e il portiere Pierluigi Gollini è già giunta al termine. Questo è ciò che riporta Il Tirreno, che esclude la possibilità di vedere il numero 95 viola a Firenze nei prossimi sei mesi. Intanto, l’Atalanta riflette su come liberarsene, dato che lo stesso Gollini ha chiaramente ribadito più volte di aver chiuso con la piazza nerazzurra.

Sempre secondo il quotidiano, il futuro di Gollini potrebbe essere nuovamente in Inghilterra e in Premier League. Dopo l’esperienza della scorsa stagione al Tottenham di Antonio Conte, il classe ’95 avrebbe attirato l’interesse del Wolverhampton ultimo in classifica. L’Atalanta, chiaramente, non accenna ad opporsi.