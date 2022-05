Galbiati: “La Fiorentina non può perdere Torreira per un milione. Odriozola non resta, vi dico la mia per il sostituto”

L’ex giocatore della Fiorentina Roberto Galbiati, intervenuto a Lady Radio, ha parlato dei temi del momento in casa viola.

“Non si può perdere per un milione di euro per un giocatore come Torreira, che è stato importantissimo per la Fiorentina. Dopo una prima parte di stagione necessaria per ambientarsi, da dopo la cessione di Vlahovic si è caricato la squadra sulle spalle segnando anche dei gol importanti”.

Continua così Galbiarti: “Ormai non si parla più di Odriozola, questo significa che non rimarrà a Firenze. Molina? Mi piace tanto, però il suo valore è importante e non so se sia accessibile per la Fiorentina. Anche Bellanova potrebbe essere un buon acquisto: italiano, giovane e di talento. A me piacerebbe un giocatore, come Dalot, in grado di giocare su entrambe le fasce”.