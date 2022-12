Galbiati: “L’unico che può giocare accanto ad Amrabat è Mandragora. Castrovilli sulla trequarti meglio di Bonaventura”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, a Lady Radio, ha parlato così del centrocampista viola Sofyan Amrabat: “Mi auguro che il mediano marocchino, quando tornerà a Firenze possa continuare a giocare come sta facendo al mondiale in Qatar. Ma a Firenze dovrà anche costruire e sarà leggermente meno positivo credo”.

Poi ha proseguito: “Penso che l’unico che può giocare accanto ad Amrabat è Mandragora. Mentre per quanto riguarda Castrovilli, lo vedo a ridosso delle punte, un po’ come sta facendo Bonaventura. Penso che il numero 10 viola sia superiore all’ex Milan in quel ruolo”.