Galbiati: “Non vorrei che le aspettative nei confronti di Ikoné fossero più alte del suo reale valore”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati si è soffermato sui temi del momento in casa viola a Lady Radio.

“Quando hai la rosa di un certo livello, ti trovi a non poter risolvere tutti i problemi che si creano. La grana più grossa sono stati gli infortuni, che hanno preso di mira il centrocampo privando Italiano dei titolari. Ci sono stati anche degli errori individuali, che purtroppo ci possono stare: Terracciano non è solo, ma in buona compagnia”.

Prosegue così Galbiati: “Il livello della rosa è questo, c’è poco da fare. Tutte le squadre hanno attraversato momenti difficili in stagione, il problema vero è che la Fiorentina lo sta attraversando quando i punti valgono doppio se non triplo. Il rendimento di Ikoné mi stupisce in negativo di più rispetto a Cabral, perché la Francia è un campionato importante. Non vorrei che le aspettative nei suoi confronti fossero più alte del suo reale valore”.