Galbiati: “Per il West Ham sarebbe stato meglio giocare, la tensione è sempre importante. Prima Cabral e poi Jovic a partita in corso, in difesa Igor favorito”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Roberto Galbiati è intervenuto a Lady Radio per parlare della finale di Conference League: “Il West Ham ha scelto di prepararsi in un certo modo in Portogallo, ma io credo che per loro sarebbe stato meglio giocare. Avere la tensione di una partita è sempre importante. La Fiorentina ha fatto 60 partite ma anche il West Ham ha giocato parecchio, complici le due coppe nazionali oltre alla Conference e alla Premier League“.

Sul ballottaggio viola in attacco: “Credo che Cabral sarà titolare e poi Jovic entrerà. A parte la partita giocata per 90’ con la Roma in casa, è sempre subentrando che ha avuto grandissime occasioni. Inizialmente, quando ci sarà da fare la guerra, ci vorrà uno come Cabral; quando gli avversari saranno più stanchi, invece, Jovic può far male sotto porta”.

Su Gonzalez: “L’argentino è il giocatore più bravo in fase di conclusione perché ha tante possibilità per segnare, da lui ci si aspetta molto. Difesa? Igor penso parta favorito per una maglia in difesa accanto a Milenkovic, considerate le caratteristiche di Antonio, che ha grande fisicità”.